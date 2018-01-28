Сборная РФ выиграла медальный зачет чемпионата Европы по санному спорту

Российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате Европы в Сигулде (Латвия). Соревнования завершились сегодня. В активе нашей сборной четыре награды - три золотых и одна бронзовая.

В заключительных соревнованиях турнира наша команда в составе Семена Павличенко, Татьяны Ивановой и двойки Владислав Антонов/Александр Денисьев выиграла в эстафете, показав результат 2 минуты 13,428 секунды. Вторая строчка осталась за немцами, а третьими стали представители Латвии.

Отметим, что ранее россиянам еще не удавалось завоевывать на чемпионате Европы больше двух медалей высшей пробы. На предыдущем розыгрыше турнира в январе 2017 года в немецком Кенигзее, наши были вторыми в медальном зачете. Тогда Павличенко выиграл "золото", а Иванова взяла серебряные медали.