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29.01.2018, 09:52
Текст: Антон Валагин

Гибель иранского флагмана попала на видео

Иранские веб-ресурсы опубликовали видео, свидетельствующие, что от фрегата Damavand практически ничего не осталось. Корабль разрушен волнами после случившейся 10 января аварии.

Фото: depositphotos.com
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Легкий фрегат Damavand был флагманом иранского Северного флота, базирующегося на Каспии, и вторым в серии кораблей класса Mowj - самых крупных, построенных иранскими корабелами.  Фрегаты Mowj - продукт реверс-инжиниринга закупленных ранее английских фрегатов Vosper Mk 5 и адаптации проекта под возможности иранской промышленности.

Damavand передали флоту весной 2015 года. Корабль вооружен четырьмя пусковыми установками крылатых ракет Ghader (иранская копия британских С-802 с увеличенной дальностью), двумя пусковыми установками зенитных ракет Mehrab (копия SM-1), шестью 324-миллиметровыми торпедными аппаратами, 76-миллиметровой артустановкой Fajr 27 (копия итальянской Oto Melara 76/62 Compact) и 40-мм пушкой Fath (копия Bofors L/70). На корме имеется вертолетная площадка.

10 января 2018 года во время шторма корабль был выброшен на волнолом порта Бендер-Энзели, главной базы ВМС Ирана на Каспии. Корпус фрегата разломился, три члена экипажа погибли, один пропал без вести.

За две недели иранские моряки сняли с гибнущего корабля все вооружение и радиоэлектронное оборудование, стальной корпус Damavand  разбило волнами о волнолом.

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