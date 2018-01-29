Пентагон задумал создать беспилотник в виде летучей мыши

Минобороны США объявило тендер на создание перспективного беспилотника, в конструкции которого использовались бы принципы полета летучей мыши. Дрон будет применяться для ведения разведки и передачи данных для корректировки действий артиллерии, спецназа и авиации.

Дело в том, как сообщает журнал Defense News, что современные беспилотные летательные аппараты созданы похожими на вертолеты или самолеты. Вращающиеся винты создают шум, который порой можно услышать без помощи специальных приборов, что делает невозможным скрытное наблюдение. Беспилотники, умеющие летать бесшумно, обеспечат скрытность разведки. Кроме того, аппараты, передвигающиеся с помощью взмахов крыльев, будут более маневренными, их будет труднее поразить средствами ПВО. Победитель конкурса получит от Пентагона грант на разработку нового БПЛА.

Отметим, что в феврале прошлого года американские ученые из нескольких технологических университетов создали беспилотник Bat Bot или "Бот - Летучая мышь". Их робот может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой, как настоящая летучая мышь. Вес дрона составляет 85 граммов. "Скелет" аппарата сделан из углеволокна, а "кожа" - из мембраны на основе кремния. В каждом крыле - девять суставов, четыре из которых пассивны, а пять функционируют автономно. Благодаря этому Bat Bot может летать без помощи пропеллера, что повышает его маневренность в закрытых помещениях. Стоимость проекта, рассчитанного на три года, составляет около 1,5 миллиона долларов.

Отметим, что военные инженеры при разработке новых боевых машин сознательно моделируют их в виде представителей животного мира. К примеру, летом 2016 года в Сомали был сбит беспилотник, замаскированный под птицу. Предназначенный для разведки местности летательный аппарат даже совершал маховые движения крыльями и приводился в действие с помощью двух моторов.

Замаскированных под птиц дронов также применяют американские военные. Беспилотный разведчик Maveric также совершает маховые движения крыльями, а по силуэту напоминает небольшого летающего хищника. Maveric может запускаться с рук или из пушки, он летает на высоте 100 метров, передавая на землю изображение с видеокамеры.