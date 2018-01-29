Пушков: Лишить Россию права вето в ООН мечтает только Киев

Алексей Пушков, возглавляющий в Совете Федерации РФ комиссию по информационной политике, высказал свое мнение по поводу прозвучавшей ранее информации о желании лишить Россию права вето в ООН.

"Мечтать об этом могут только глава МИД Украины и люди, ничего не смыслящие ни в мировой политике, ни в международном праве", - написал сенатор в Twitter.

РИА Новости напоминает, что в Киеве не раз заявляли о необходимости лишить Москву права вето в международной организации. А министр иностранных дел Украины Павел Климкин называл постоянное членство России в Совбезе ООН "фундаментальной проблемой".

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ему сначала "навести порядок у себя дома, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".