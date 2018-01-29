Источник: Угрозы о взрывах в Москве продиктованы одним голосом

Все угрозы о возможных взрывах в Москве, поступившие в понедельник, 29 января, были продиктованы одним голосом.

"Все угрозы по телефону произнесены одним голосом. Предположительно, звучал предварительно записанный голос", - цитирует агентство "Москва" источник в экстренных службах.

Официально эта информация не подтверждена.

Всего, по данным источника агентства, экстренным службам пришлось проверить 33 объекта. В частности, сообщалось об угрозах взрыва в зданиях Совета Федерации, Госдумы, департаментов правительства Москвы, районных управ, других учреждений, в пяти городских клинических больницах и консультативно-диагностическом центре Минобороны РФ.

Волна ложных сообщений об угрозах взрывов в России началась с 11 сентября. Всего пришлось эвакуировать свыше четырех тысяч зданий в 215 городах.