Метрополитен опроверг информацию о пожаре на станции "Курская"

В метрополитене и МЧС опровергли пожар на станции метро "Курская". Сообщения об этом появились в официальных экаунтах ведомств в Twitter.

Как отмечают спасатели, пожарные проверили информацию о запахе проводки на станции - она не подтвердилась.

Раннее столичный метрополитен опроверг сообщение ряда СМИ о задымлении на станции "Курская".

"Пересадочный узел проверен, безопасности пассажиров ничто не угрожает", - сообщает подземка.