Метрополитен опроверг информацию о пожаре на станции "Курская"

В метрополитене и МЧС опровергли пожар на станции метро "Курская". Сообщения об этом появились в официальных экаунтах ведомств в Twitter.
Как отмечают спасатели, пожарные проверили информацию о запахе проводки на станции - она не подтвердилась.
Раннее столичный метрополитен опроверг сообщение ряда СМИ о задымлении на станции "Курская".
"Пересадочный узел проверен, безопасности пассажиров ничто не угрожает", - сообщает подземка.
13:50 Информация ряда СМИ о задымлении на станции «Курская» не соответствует действительности. Пересадочный узел проверен, безопасности пассажиров ничто не угрожает.— Московское метро (@MetroOperativno) 29 января 2018 г.