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29.01.2018 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт в час пик

Текст: Светлана Батова

Столичный центр организации дорожного движения обратился к московским водителям с просьбой в вечерний час пик пользоваться, по возможности, общественным транспортом. В городе ожидается тяжелая дорожная ситуация.

Как сообщает пресс-служба ЦОДД, по прогнозам синоптиков, в некоторых районах пройдут снегопады, ожидается гололедица на дорогах, снежные заносы, ухудшение видимости. Больше всего заторов будет на Садовом и Третьем транспортным кольцах, а также на вылетных магистралях, особенно идущих в сторону севера.

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При невозможности отказаться от поездок на личном авто, водителей просят быть максимально аккуратными на дороге, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и торможений.

Также в ЦОДД напоминают, что общественный транспорт полностью готов к работе в тяжелых погодных условиях, а также к значительному увеличению пассажиропотока.

Сейчас уровень загрузки дорог составляет всего 4 балла, по оценке сервиса Яндекс.Пробки, по прогнозу к вечеру она может дойти до 6 баллов.

Завтра, скорее всего, на дорогах также будет непростая ситуация. Напомним, раннее столичное управление МЧС разослало экстренное предупреждение о погоде: в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, снежные заносы.

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