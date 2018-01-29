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29.01.2018 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой в ДТП четыре человека погибли и пять получили травмы

Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Фото: УМВД по Калужской области Фото: УМВД по Калужской области
Фото: УМВД по Калужской области

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" столкнулись два автомобиля Volkswagen. В результата четыре человека погибли на месте, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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Авария произошла накануне в 23:00 на 233 километре трассы М-3. Столкнулись Volkswagen Golf и Volkswagen Passat. Как уточнили в региональном управлении МЧС, это было лобовое столкновение.

По данным полиции, в ДТП погибли три пассажира Volkswagen Golf - 30-летняя женщина и двое мужчин 31 и 27 лет. Кроме того, скончался пассажир Volkswagen Passat - 36-летний мужчина.

Водители обоих авто - 33 и 40 лет - получили травмы. Пострадали также пассажиры  Volkswagen Passat - трое мужчин от 26 до 29 лет. Все пострадавшие госпитализированы, уточнили в полиции.

В настоящее время по факту ДТП начата доследственная проверка. По ее результатам будет приниматься процессуальное решение.

В калужской полиции уточнили, что сейчас движение на данном участке трассы не затруднено.

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