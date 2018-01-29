Под Орлом иномарка врезалась в микроавтобус с детьми

В Орловской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием иномарки и микроавтобуса.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Орловской области, авария произошла сегодня около половины восьмого утра под Орлом. На восьмом километре автодороги Орел - Редькино легковой автомобиль Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

В салоне последнего находились восемь детей. Никто из них не пострадал. В УМВД рассказали, что в результате аварии травмы получил 19-летний водитель автомобиль Volkswagen.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.