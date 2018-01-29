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29.01.2018 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолеты МЧС прекратили поиск судна "Восток" из-за непогоды

Текст: Анна Бондаренко

Два самолета МЧС, которые участвовали в поиске пропавшего в Японском море рыболовецкого сейнера "Восток", прекратили работу из-за сложных погодных условий, сообщает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Как отметил собеседник агентства, авиация на сегодня приостановила поиски из-за низкой облачности. Но осматривать акваторию продолжит судно "Спасатель Заборщиков". Ничего нового пока найти не удалось.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости
Опубликован список членов экипажа пропавшего судна "Восток"

Как сообщалось, утром в район поиска вылетели самолет Бе-200ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра МЧС России и Бе-200 с красноярскими спасателями на борту.

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута масштабная спасательная операция. Организован космический мониторинг. Поиски пока не принесли значительных результатов: найдены два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. В приморском Главке МЧС развернут межведомственный оперативный штаб. Работает телефон "горячей линии". На нее поступило 639 звонков.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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