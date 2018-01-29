В Якутии отца заподозрили в покушении на убийство своего ребенка

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который сбросил со второго этажа своего 10-месячного ребенка. Мужчине инкриминируют покушение на убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По данным следствия, 28 января после полуночи 24-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянении в своем доме в селе Сунтар, взял из кроватки ребенка, вынес из комнаты и сбросил со второго этажа в открытое межэтажное пространство лестничного пролета. В сообщении регионального управления СК отмечено, что сделал он это "с целью причинения смерти" малышу, который плакал и не давал отцу уснуть.

"Умышленные действия не были доведены до конца, так как ребенка после падения обнаружила его мать, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Малолетний ребенок госпитализирован в реанимационное отделение ГБУ РС (Я) "Сунтарская центральная районная больница", - говорится в информации следственного управления.

Подозреваемый ранее судим по статье, предусматривающей ответственность за угрозу убийством. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены экспертные исследования.

В Минздраве Якутии сообщили, что ребенок получил очень серьезные травмы, сейчас медики ведут борьбу за его жизнь. Перевезти его в Якутск невозможно, поскольку малыш находится в нетранспортабельном состоянии. В Сунтар выехали врачи из столицы республики.