Бывшему вице-губернатору Приморья отменили смягчение меры пресечения

Президиум Приморского краевого суда отменил апелляционное постановление, фактически освободившее бывшего первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева из-под стражи. Ранее он был помещен в СИЗО.

По сообщению пресс-секретаря краевого суда Виктории Ковалевой, новая мера пресечения будет установлена позже. Сейчас обвиняемый в получении крупной взятки Василий Усольцев находится под подпиской о невыезде.

Напомним, следствие считает, что экс-чиновник получил не менее 18 миллионов рублей в качестве взятки за общее покровительство бизнесу.

Усольцев находился в команде бывшего губернатора края и в отставку ушел добровольно.