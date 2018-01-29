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29.01.2018 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саранске посетитель "заминировал" банк

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: МВД по РМ Фото: МВД по РМ
Фото: МВД по РМ

Полиция Саранска ищет неизвестного мужчину, "заминировавшего" банк в центре города: к счастью, тревога оказалась ложной. Как сообщило в понедельник МВД по региону, звонок поступил в дежурную часть в 10 часов 30 минут.

Мужчине, "заминировавшему" московский вокзал, вынесли приговор

- По словам заявителя, в финансовое учреждение зашел мужчина, который сказал менеджеру, что в помещении заложено взрывное устройство, - рассказали в пресс-службе МВД по РМ. - На место незамедлительно выехали сотрудники и руководство органов внутренних дел, а также экстренных служб.

Здание банка, расположенное на углу улиц Пролетарской и Терешковой, оцепили, работников эвакуировали. Помещение было обследовано кинологами с собаками, никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Правоохранительные органы устанавливают личность "террориста", сделавшего ложное сообщение.

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