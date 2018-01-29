В Кемерове задержали крупную партию поддельных кубиков Рубика

Крупную партию контрафактных кубиков Рубика задержали на Кузбасском таможенном посту Кемеровской таможни.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, при досмотре партии в количестве 7200 штук таможенники не обнаружили необходимых документов. Ни лицензионного договора, ни других разрешительных бумаг на использование товарного знака, правообладателем которого является компания RUBIK’S BRAND LIMITED, к китайским механическим головоломкам приложены не были.

Кубики отправили на экспертизу, и специалисты подтвердили, что игрушки поддельные. Их упаковка не соответствовала оригинальной ни по оформлению, ни по нанесенной информации. Кроме того, на кубиках не оказалось фирменного логотипа. Сомнения вызвали и другие детали.

- В отношении организации, осуществляющей поставку, возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", - сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни. - Теперь юридическому лицу грозит штраф от пятидесяти до двухсот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Кстати



В минувшем году кемеровские таможенники предотвратили нанесение ущерба правообладателям на сумму более 114 миллионов рублей.