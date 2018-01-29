В Томске родился ребенок-богатырь

Мальчик весом 5,2 килограмма и ростом 59 сантиметров появился на свет в Томске, в роддоме имени Семашко.

По словам врачей, это редкий случай. В мире на тысячу новорожденных приходится один с "гигантским" весом - свыше пяти килограммов.

Для мамы томского богатыря это были пятые роды, однако такой крупный малыш появился в семье впервые.

- Роды прошли успешно, хирургического вмешательства не потребовалось, - сообщил "РГ" главный врач роддома имени Семашко Олег Правдин. - Малыш чувствует себя хорошо. Сегодня его выписали вместе с мамой.

В прошлом году, мальчик весом почти 5,7 килограмма и ростом 60 сантиметров появился на свет в роддоме горбольницы Новосибирска.