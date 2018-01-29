На Ставрополье суд арестовал экс-полпреда губернатора

По решению суда 29 января был взят под арест бывший представитель губернатора Ставрополья в Кавказских Минеральных водах Сергей Батынюк.

- Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения Сергею Батынюку, который подозревается в экономическом преступлении. Он заключен под стражу и пробудет в СИЗО до 24 марта, - сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Источник "РГ" в правоохранительных органах сообщил, что Батынюка правоохранители задержали еще 24 января по подозрению в получении крупной взятки в размере 15 миллионов рублей.

С 2015 года Сергей Батынюк представлял губернатора региона в КМВ и курировал ряд курортных городов края. В декабре 2017 года он покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Чиновник также известен общественности как мэр Невинномысска с 2012 по 2015 год.

Как уже сообщалось, в декабре 2017 года под стражу был взят и другой бывший полпред губернатора Ставропольского края Андрей Уткин. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он якобы помог незаконно устроить дочь местного бизнесмена на бюджетное место одного из университетов на факультет "Лечебное дело". При этом девушка не проходила никакие процедуры отбора при поступлении.

Должность полпреда была введена на Ставрополье для того, чтобы представлять интересы главы региона в разных районах края. В обязанности полпредов входят встречи с людьми, прием жалоб, контроль за выполнением поручений губернатора и так далее.