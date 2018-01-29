Челябинца задержали за избиение трехлетней девочки

В Челябинске задержан подозреваемый в причинении травм трехлетнему ребенку. По версии следствия, 20-летний мужчина жестоко избил дочь своей сожительницы, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Установлено, что вечером 24 января в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый нанес множество ударов трехлетней дочери сожительницы, когда мать находилась на работе, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Затем мужчина сам обратился в лечебное учреждение, где у ребенка диагностировали перелом бедренной кости и ушибы.

Действия задержанного квалифицировали по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до 10 лет лишения свободы с ее последующим ограничением еще на два года.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Ход расследования взят на контроль руководителем следственного управления, отметили в СК региона.