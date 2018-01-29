Житель Екатеринбурга пройдет лечение после серии поджогов в детсадах

Мировой судья Кировского района Екатеринбурга отправил на принудительное лечение 20-летнего местного жителя, который в 2016 году совершил серию поджогов на территории детских садиков.

Напомним, учащийся техникума обвинялся в совершении шести преступлений по статье "вандализм" (часть 1 статьи 214 УК РФ) - он поджигал веранды детсадов. Сыщики городского управления МВД задержали его с поличным в ночь с 4 на 5 декабря 2016 года в микрорайоне ЖБИ.

Как рассказал пресс-секретарь главка свердловской полиции Валерий Горелых, в ту ночь сотрудники угрозыска Андрей Копылов и Карен Терзонян заметили на территории дошкольного учреждения на Сиреневом Бульваре подозрительного мужчину: он проник на веранду и уже поджег игрушки, которые оставили там на ночь.

"При виде стражей порядка злоумышленник попытался сбежать, но был задержан. У него нашли зажигалку и горючую жидкость, а по приметам он был похож на человека, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения на месте прошлых поджогов. Даже верхняя одежда оказалась идентичной той, что описывалась в ориентировке - красный пуховик", - рассказал полковник Горелых.

Во время беседы с правоохранителями парень сознался в содеянном, но объяснить чем ему не угодили веранды детсадов, не смог. По результатам психолого-психиатрической экспертизы эксперты сделали вывод, что студент страдает расстройством и нуждается в принудительном лечении.