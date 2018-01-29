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29.01.2018 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале вынесен приговор участнику перестрелки в цыганском поселке

Текст: Татьяна Воробьева

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес сегодня приговор одному из участников вооруженного конфликта в так называемом цыганском поселке, который случился осенью 2016 года.

- Молодой человек признан виновным в склонении к массовым беспорядкам (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ) и непосредственно участию в  них (ч. 2 ст. 212 УК РФ), - передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Напомним, в конфликте у ворот частного дома на улице Депутатской с одной стороны принимали участие четверо горожан, защищавших жилище и близких, с другой - группа из двух десятков человек. Началось все днем ранее: 2 сентября вечером между двумя мужчинами случилась словесная перепалка. Один из них решил, что оскорбление принижает его авторитет, и предложил оказавшемуся позднее на скамье подсудимых парню устроить "разборки" у дома оппонента.

Фото: znak.com
Участники разборки в Екатеринбурге рассказали про причины перестрелки

По информации облпрокуратуры, подсудимый организовал прибытие к дому на Депутатской группы людей, вооруженных ножами, пневматическим и травматическим пистолетами, металлическими трубами. Хозяин дома вместе со своими товарищами отражали нападение, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом.

В результате, 13 человек из числа приехавших на Депутатскую, получили огнестрельные ранения. Трое из них скончались. Находившееся в доме мужчины также получили ранения.

Сегодня один из организаторов побоища осужден на пять лет и четыре месяца колонии строгого режима и взят под стражу в зале суда.

"На первоначальном этапе расследовалось также дело по статье 105 УК РФ "убийство", которое впоследствии было переквалифицировано на статью 108 УК РФ "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны", - пояснили в региональном СК. -  Что касается дела по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), то оно было прекращено, так как принадлежавшие хозяину дома ружья были куплены на законных основаниях".

Основное уголовное дело в отношении 19 остальных фигурантов рассмотрит Свердловский областной суд.

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