Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Дераа

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Дераа, сообщает ТАСС.

Местное ополчение, которое воевало как против террористов, так и против правительственных войск, подписало соглашение о перемирии недавно. Расположенные в провинции населенные пункты Бейджин и Мазраа Бейджин сильно пострадали в ходе боевых действий. Сейчас в них возвращаются беженцы.

"Требуется очень много работы, и администрация провинции нацелена на это. Направлены рабочие группы по восстановлению населенных пунктов", - заявил представитель Центра по примирению Леонид Шаршуков. Он отметил, что в пострадавший район вернулись уже 1,5 тысячи беженцев.