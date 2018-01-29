В Индии после падения автобуса в реку погибло 36 человек

В Индии при падении автобуса в реку погибло 36 человек, еще 11 пассажиров считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла в штате Западная Бенгалия на востоке страны.

"В воде были найдены тела 36 человек, в том числе девяти женщин и двух детей. Четырнадцать из них были опознаны. Девять человек были доставлены в больницу, 11 человек числятся пропавшими без вести", - приводит информацию индийских СМИ РИА Новости.

Всего в автобусе находились 56 пассажиров.

По предварительной информации, причиной ДТП могла стать плохая видимость, из-за которой водитель допустил ошибку и не справился с управлением. Впрочем, один из выживших пассажиров рассказал полиции, что шофер во время движения говорил по телефону.

Интересно, что спасением пострадавших занимались местные жители, поскольку полиция и экстренные службы прибыли на место с большой задержкой. Разгневанные этим фактом жители забросали камнями и подожгли полицейскую и пожарные машины.