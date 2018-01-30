Бен Кингсли и Моника Беллуччи сыграют в новом шпионском триллере

Бен Кингсли и Моника Беллуччи сыграют в шпионском триллере "Паук в паутине", сообщает Variety.

Режиссером картины станет Эран Риклис (приз зрительских симпатий за "Лимонное дерево" на Берлинском кинофестивале в 2008 году), а над сценарием потрудятся Гидон Мерон и Эммануэль Накаша. По словам режиссера, это интимная история о предательстве и сложности доверия.

Когда-то герой Кингсли, супершпион по имени Адерет, был неуловим, неудержим и безукоризненно добывал даже самую засекреченную информацию. Но с годами агент стал терять хватку, из-за чего руководство готовится со всеми почестями отправить его в отставку.

Расстроенный Адерет не желает покидать любимую работу, и ему дают еще один шанс - он должен выследить поставщика опасного химического оружия.

Однако беда не приходит одна: пока агент разыскивает причастную к незаконным поставкам героиню Беллуччи, за ним посылают за ним молодого и жаждущего повышения оперативника (Итай Тиран). На сей раз Адерету ничего не остается, как принять правила игры, в которых ему на сей раз отведена роль жертвы и попытаться выйти победителем.

Дата выхода картины пока не объявлена, к съемкам приступят этой весной.