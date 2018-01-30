Глава ВЦИОМ рассказал о главном ожидании россиян в 2018 году

Сейчас люди - после того, как два года "затягивали пояса", - снова хотят тратить, потреблять и ждут роста экономики, рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Да, сейчас позитивные ожидания растут. Происходит это потому, что заводы не закрываются, рубль стабилен, нефть не дешевеет. Но когда же станет лучше жить? Вот этим вопросом озадачены люди", - сказал Валерий Федоров.

Ожидания должны подкрепляться ростом экономики. Пока у россиян нет устойчивого ощущения, что мы действительно вышли из кризиса и начался экономический подъем, отметил Федоров.

"Именно такого подъема и связанного с ним роста доходов россияне прежде всего ждут в этом году", - сказал он.

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