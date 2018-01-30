Клименко назвал "лестным" его включение в "кремлевский доклад" США

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал "лестным" его включение в "кремлевский доклад" минфина США, сообщает ТАСС.

"В прошлом в такие бы списки попали бы и Королев, и Курчатов. Мне до таких людей бесконечно далеко, но если кто- то ставит в тот же ряд, то конечно же лестно", - заявил Клименко. Он отметил, что в наше время составление проскрипционных списков в стране, претендующей на мировое лидерство, выглядит диковатым.

Советник главы государства рассказал, что при вступлении в должность "добрые люди" посоветовали ему не посягать на позиции американских софтверных компаний. "Вот не послушался", - резюмировал Клименко.

Напомним, что в понедельник минфин США представил конгрессменам так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 210 имен российских чиновников высокого ранга и крупных предпринимателей. Список не является санкционным, однако может "лечь в основу новых решений Белого дома".