Наталья Осипова в своем поколении самая известная российская балерина в мире. Уже первый спектакль выпускницы Московской академии хореографии стал сенсацией. Осипову позвали в Большой, но передержали "в молодых", не давая расширить репертуар.

Вероятно, она бы так и осталась вечной Китри из "Дон Кихота", но вместе с партнером Иваном Васильевым балерина хлопнула дверью и ушла в труппу петербургского Михайловского театра, а потом и в Ковент-Гарден. Уже в Лондоне прима Королевского балета Наталья Осипова стала мировой балетной звездой. "РГ" узнала, как она попала в Пермь, чтобы выступить в роли Маши в "Щелкунчике", новой постановке театра.

Наталья, как вас из Лондона в Пермь занесло?

Наталья Осипова: Это была моя инициатива! Сидела однажды вечером и подумала: что-то давно я не танцевала "Ромео и Джульетту" Кеннета Макмиллана - он из тех спектаклей, от которых я получаю огромное удовольствие. Спонтанно позвонила Дэвиду Холбергу, обидно, что при таком замечательном партнерстве мы всего три раза "Ромео и Джульетту" станцевали. Стали думать: в Лондоне спектакль не шел, в Америке не шел, ни в Ла Скала, ни в Мюнхене. А потом пробила по сети - Макмиллан идет в Пермь! И написала Леше (экс-солист Мариинского театра, художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко).

Вот прямо так, без агента, спонтанно?

Наталья Осипова: Они сначала не поверили, позвонили и переспросили, я ли Наташа. А когда поверили, подключили Теодора Курентзиса и MusicAeterna, раз уж спектакль будет в Перми. В последний момент у Холберга случилась травма, но мне уже поздно было отступать. К тому же я редко бываю в России и родители обрадовались, что я проездом в Пермь заскочу к ним в Москву. В итоге станцевала два спектакля, получив большое удовольствие от хореографии и от работы с открытыми добрыми людьми. Вот и стали обсуждать, чего бы еще такого сделать.

Потом была "Жар-птица" на Дягилевском фестивале?

Наталья Осипова: Умудрилась выучить ее в свои выходные: репетиции в Ковент-Гарден расписаны надолго вперед, и нельзя нарушать нормы. Так же станцевала в Перми Жизель.

Российская балерина, прима Королевского балета Наталья Осипова стала мировой балетной звездой. Фото: РИА Новости

Маша в "Щелкунчике" - это детская мечта или балеринский must have?

Наталья Осипова: Нет, я о Маше не мечтала, и когда мне не давали ее танцевать в Большом, даже не расстраивалась. Потом станцевала в Парижской опере в редакции Нуреева, репетировала с прекрасным педагогом Лораном Илером, ныне руководителем МАМТа. Когда смотришь, и то пробирает, а уж когда танцуешь, тем более. На Чайковского я отзываюсь.

Пермский "Щелкунчик" в постановке Алексея Мирошниченко новый, появился только месяц назад. Что в нем особенного?

Наталья Осипова: В Ковент-Гарден идет версия Питера Райта, хоть и с отсылкой к оригинальной хореографии Льва Иванова конца позапрошлого века. А Леша Мирошниченко так заразительно рассказывал про драму в музыке Чайковского, которая должна раскрыться. Я загорелась. В Пермской Маше на самом деле смысл острее, драматичнее, финал открыт и дает варианты. У Мирошниченко героиня не маленькая играющая в куклы девочка, а девушка, она уже многое чувствует и готова понять, какие поступки не стоит совершать. Она догадывается, что неверные шаги могут разрушить жизнь. И что любовь хрупка, разбить ее ничего не стоит. Мне такая идея очень близка. Я даже вспоминала свою первую любовь, когда любое резкое слово могло быть катастрофой. Так и в спектакле - Маша только задумалась, нужен ли ей принц, и тут же его теряет. Это очень ложится на музыку финального адажио.

Но ведь все видели под эту музыку счастливый конец?

Наталья Осипова: Да, это непривычно и поперек стандартов, но я всегда за вещи, которые больше трогают. Пусть чувств будет больше, а уж зрители решат, что для них лучше.

После сложившихся отношений с пермским балетом не возникли ли планы танцевать и с другими российскими театрами?

Наталья Осипова: Через три недели у меня "Легенда о любви" в Мариинском театре, танцую сильную царицу Мехменэ Бану. Кажется, я соскучилась по мощи российских спектаклей.

Значит, скоро все-таки ждать вас в Большом?

Наталья Осипова: Было приглашение от Владимира Урина, но выступления не состоялось по моей вине. Может быть, поменяется ситуация, ко мне все замечательно относятся, официально пригласили участвовать в конце мая в концерте в честь юбилея Мариуса Петипа.

Я о Маше не мечтала, и когда мне не давали ее танцевать в Большом, даже не расстраивалась

А спектакль? У вас давние контакты с руководителем балетной труппы Махаром Вазиевым?

Наталья Осипова: Пока не складывается, хотя у нас действительно теплые отношения. Понимаете, мне приятно самой выбирать, что танцевать. В Мариинке я выбрала "Легенду...", в Мюнхене "Укрощение строптивой". Впереди в Ковент-Гарден "Манон Леско" с Дэвидом Холбергом и "Жизель", которую мы не исполняли вместе лет пять, и премьера "Лебединого озера" Лиама Скарлетта.

Ждать сольные программы?

Наталья Осипова: Да, люблю хореографию, которую ставят прямо сейчас. С продюсером Сергеем Даниляном договорились сделать с хореографом Владимиром Варнавой "Золушку", представим ее в августе в Америке и потом привезем в Россию. На сентябрь запланировала свой вечер современных хореографов, пять авторов, и мне наконец поставит 15-минутный дуэт Алексей Ратманский. В конце станцую "Умирающего лебедя".

"Умирающий лебедь" после современных авторов - это сарказм?

Наталья Осипова: Я бы не назвала это сарказмом, может, все будет вполне всерьез. Дань тому, что я люблю в танце, - возможность выразить саму себя.