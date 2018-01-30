Работу зенитного комплекса "Тор-М2" показали изнутри

В сети появилось интересное видео работы новейшего зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2".

Съемки были сделаны журналистами телеканала "Звезда" в Южном военном округе, куда эти ЗРК поступили в прошлом году.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, пред практическими стрельбами Специалисты зенитно-ракетных подразделений 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа , дислоцированной в Ростовской области, завершили теоретический и практический курс обучения на этих зенитно-ракетных комплексах.

Обучение проходило в центре войск противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

Стоит добавить, что работы над созданием зенитно-ракетных систем семейства "Тор" начались в СССР еще в 1975 году. Комплекс предназначался для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".

"Тор-М2" может одновременно держать на прицеле четыре цели и работать как в ручном, так и в полностью автоматическом режиме.