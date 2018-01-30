Под Ярославлем опрокинулась маршрутка с пассажирами

Под Ярославлем улетел в кювет и опрокинулся маршрутный автобус с пассажирами.

По данным УМВД по Ярославской области, авария произошла 30 января в 12.30 в поселке Ермаково Рыбинского района. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Рыбинск, не справился с управлением.

- В автобусе ПАЗ находились 30 пассажиров. В результате ДТП один мужчина с ушибами доставлен в больницу бригадой скорой медицинской помощи. Остальные пассажиры не пострадали, - рассказала официальный представитель регионального УМВД Марина Кокуева.

Водитель маршрутки был трезв.

В полиции сообщили, что на место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и оперативная группа. Проводится проверка.