Под Орлом "КамАЗ" протаранил микроавтобус с полицейскими

В Орловской области полиция устанавливает обстоятельства массовой аварии, в результате которой погибли два человека и трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла сегодня около 11 часов утра в Малоархангельском районе на автодороге Глазуновка - Долгое. По предварительным данным, автомобиль "КамАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью".

Последняя столкнулась с еще одной "Газелью" и легковым автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли два человека - водитель и женщина-пассажир микроавтобуса. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены еще три женщины, находившиеся в салоне "Газели".

Сообщается, что водитель и пассажиры микроавтобуса - это сотрудники регионального УМВД. По факту аварии проводится проверка.