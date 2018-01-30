Во Владивостоке загорелся склад с растительными маслами

Почти всю ночь пожарные тушили крупный пожар на складе с растительными маслами. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в понедельник в 22.19 по местному времени.

"Спустя семь минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Наблюдалось открытое горение по всей площади здания, пожару был присвоен второй ранг сложности. Произошло обрушение кровли", - отмечает ведомство, подчеркивая, что площадь пожара достигла квадратного километра.

Около 01.30 огонь был локализован, еще через три часа спасателям удалось ликвидировать открытое горение. К настоящему времени пожар потушен.