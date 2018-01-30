Жители приморского поселка остались без тепла из-за аварии

Авария произошла на котельной № 18 в поселке Сибирцево Черниговского района Приморского края. В результате 44 многоквартирных дома и одна из школ остались без тепла, сообщает пресс-служба администрации региона.

Аварийная остановка котельной произошла из-за поломки в системе шлако- и золоудаления.

Ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить в ближайшее время, заявили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам.

Возобновить подачу тепла потребителям коммунальщики обещают к вечеру сегодняшнего дня. Кроме этого некоторое время потребуется на регулировку внутридомовых систем отопления.