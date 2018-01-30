В Пермском крае начали проверку из-за замерзавшего поселка

Следователи начали проверку по факту халатных действий собственника теплосетей, приведших к отключению тепла в поселке Сараны Пермского края. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В конце января этого года из-за поломки задвижки замерзла поселковая теплоцентраль. В итоге без отопления остались около 600 жителей Саран, школа, детсад и фельдшерско-акушерский пункт.

Как пояснили в прокуратуре, проводившей проверку, собственник теплосетей - Сарановская шахта "Рудная", не приняли своевременных мер для ликвидации аварии. И как результат, к ситуации были вынуждены подключиться краевые власти и МЧС.

На ремонте труб были задействованы аварийные бригады из других районов. Спасало положение то, что во многих домах есть печки. Спасатели возили жителям дрова. Также квартиры обогревались с помощью электроприборов.

Сейчас ремонт завершен, теплоснабжение полностью восстановлено. Началось расследование этого инцидента.