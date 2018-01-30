В Бурятии направлено в суд дело об избиении немецких пенсионеров

Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по резонансному делу о нападении на двух престарелых жителей Германии, приехавших в республику посмотреть на скачки в национальный праздник Сурхарбан. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения случившегося по существу.

Обвиняемыми по делу проходят пять жителей Бурятии. Все они были участниками соревнований: спортсменами-наездниками и работниками конюшни.

В июне прошлого года иностранные туристы-пенсионеры приехали отдохнуть на Байкал. На собственном трейлере в течение месяца они объездили Бурятию и соседние регионы. В конце поездки вернулись в Улан-Удэ чтобы посетить праздник Сурхарбан. В ожидании предстоящих скачек автомобиль немцы припарковали рядом с ипподромом и легли спать. Фургон попался на глаза компании пятерых пьяных молодых людей, как выяснилось позднее участников соревнований, возвращавшихся из магазина с очередной порцией алкоголя. Они решили ограбить фургон с иностранными номерами.

- Они подбежали к машине, принялись ее раскачивать и наносить по кузову удары, чтобы выманить находившихся внутри фургона иностранцев наружу, при этом выкрикивали требования отдать им деньги и ценности: "Мани, мани, Доллар, Айфон!". После этого молодые люди выломали заднюю дверь фургона, за ногу вытащили на улицу одного из иностранцев, побили его и сняли с руки потерпевшего часы. Второй иностранец, находившийся в фургоне, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выкинул наружу портмоне, в котором находилась крупная сумма денег в иностранной и национальной валюте. Обвиняемые подобрали и похитили кошелек, после чего один из них забрался внутрь автомобиля, где нанес несколько ударов локтем по лицу и телу пенсионера, а затем открыто похитил фотоаппарат и дорогие очки, - рассказали в СК по республике.

Спугнул хулиганов только проезжавший мимо наряд полиции. Увидев его, нападавшие предпочли скрыться, унося с собой награбленное. Общую сумму ущерба эксперты оценили в 300 тысяч рублей.

Молодых людей сотрудники МВД задержали на следующий день. Как ни в чем ни бывало они пришли на соревнования и участвовали в скачках. Их арестовали сразу после завершения соревнований.

Все участники нападения обвиняются по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества").