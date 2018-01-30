В Иркутске задержаны грабители криптовалютной "фермы"

Полиция в Иркутской области задержала двух подозреваемых по громкому делу о хищении оборудования для производства (майнинга) криптовалюты. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Задержанными оказались два жителя города Усолье-Сибирское. "Злоумышленники проникли в помещение одной из организаций города, где размещались компьютерные серверы. Грабители в лыжных масках напали на сторожа, связали его скотчем и похитили несколько электронных блоков", - рассказала представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Общая стоимость украденного оборудования составляет более двух миллионов рублей. Правда, как выяснилось, грабители об этом не знали. В связи с этим они стали наводить справки у сторонних лиц о цене специфической электроники. Это и вывело правоохранителей на след похитителей.

По факту хищения оборудования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").