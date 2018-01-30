На АЗС в Дагестане произошел взрыв газа

Двое мужчин были ранены при хлопке газа на заправке в центре Дагестана. Они получили ожоги различной степени тяжести.

ЧП произошло сегодня утром в селении Какамахи Левашинского районе, в 50 километрах к югу от Махачкалы. Как сообщают спасатели, хлопок газовоздушной смеси произошел на территории местной АЗС в операторской комнате.

Это не привело к пожару, но от взрыва пострадали двое мужчин. По предварительным данным, оба - сотрудники заправки. Они были доставлены в центральную районную больницу с серьезными ожогами.

Теперь экспертам и правоохранительным органам предстоит выяснить причины происшествия.