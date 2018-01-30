Петербурженка угнала машину, чтобы быстрее добраться домой

Петербурженка избрала нетривиальный способ побыстрее добраться до дома и в итоге была задержана полицией за угон автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне к правоохранителям обратился владелец иномарки Citroen Berlingo. Он рассказал, что ночью неизвестные угнали его машину, припаркованную у дома 67 по проспекту Ветеранов.

Полицейские отправились на поиски пропавшей машины и вскоре нашли ее на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, а затем задержали и 25-летнюю угонщицу. Во время допроса она заявила, что позаимствовала иномарку только для того, чтобы побыстрее добраться домой.

Отметим, что в ночное время на юго-западе Петербурга автомобиль - действительно самый быстрый способ доехать от Ветеранов до Доблести, хотя оригинальный способ, выбранный молодой женщиной, обернулся уголовным делом по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Пока что ее отпустили под подписку о невыезде.