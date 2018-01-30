В США в очередной раз устроили шумиху по поводу якобы опасного сближения нашего истребителя с американским самолетом-разведчиком Р-3 Orion над нейтральными водами Черного моря.

В начале недели телеканал CNN, который даже президент Трамп считает рассадником фейковых новостей, сообщил: взлетевший с аэродрома в Крыму российский перехватчик Су-27 прошел всего в пяти футах (около 1,5 метра. - Прим. ред.) от самолета ВМС США. Опасный маневр истребителя вынудил американский экипаж преждевременно завершить миссию.

Ухватившись за эту новость, западные СМИ завели привычную песню: мол, российские военные опять не выполняют общепринятые правила полетов и опасно маневрируют в международном воздушном пространстве. При этом ни слова не было сказано о том, что самолет-разведчик США с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, несколько часов курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма. В отдельные моменты он приближался к полуострову на расстояние около 40 километров.

Явно провокационный рейс не мог не остаться без соответствующей реакции расположенных в Крыму дежурных сил Черноморского флота РФ. На перехват "Ориона" подняли истребитель, который отогнал воздушного шпиона от наших границ.

Вот как прокомментировали инцидент в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "29 января 2018 года около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства Российской Федерации, - сообщили в ведомстве. - На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США".

По данным наших военных, после этого экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Как только крылатый шпион изменил курс и стал удаляться от побережья Крыма, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - подчеркнули в Минобороны России.

Понятно, что американцы подлетали к Крыму не из праздного любопытства. Цель таких маршрутов хорошо известна: с помощью размещенной на борту "Ориона" разведывательной аппаратуры военные США пытались "снять" показания с радиоэлектронной аппаратуры наших боевых комплексов.

Когда в опасной близости от российских берегов оказывается чужой объект, его перемещение начинают отслеживать различные оборонительные средства: радары боевых кораблей, систем ПВО и ПРО, приборы обнаружения и сопровождения береговых ракетных комплексов. Применительно к Крыму американцев в первую очередь интересует, на каких частотах работает аппаратура размещенных на полуострове зенитных ракетных систем С-400 и пусковых установок "Бал" и "Бастион".

Если летчикам США удастся добыть такие данные, значит, генералам Пентагона можно будет думать о способах радиоэлектронного подавления этих комплексов, выведения их из строя еще до пуска ракет. Вот почему американские самолеты-разведчики едва ли не каждую неделю появляются у крымских берегов, а нашим перехватчикам приходится в прямом смысле слова отгонять шпионов от границ воздушного пространства РФ.

Кстати говоря, пусть никого не смущает "разночтение" в наименовании американского самолета - Р-3 Orion и ЕР-3Е Aries II. По сути речь идет о двух вариантах одной крылатой машины: ее базовой и модифицированной версиях.

Между прочим, такие "Орионы" появляются не только в Черноморском регионе. Они также пытаются шпионить за нашими военными объектами на Балтике, в северных широтах и других интересующих США и НАТО российских регионах.

По данным Минобороны России, только на прошедшей неделе у наших границ были обнаружены 10 разведывательных летательных аппаратов. На их перехват трижды поднимали самолеты дежурных сил.

Компетентно

Андрей Красов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне:

- Такие инциденты происходят для того, чтобы спровоцировать наших военных. Господам из США необходимо изучить географию: не путайте моря и океаны. Где находится Черное море, а где находятся США? США от Черного моря находятся очень далеко. В отличие от американцев наши самолеты летают вблизи своих границ.