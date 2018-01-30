В Екатеринбурге задержали подозреваемого в "минировании" больницы

В рекордно сжатые сроки правоохранительные органы Екатеринбурга вычислили и задержали подозреваемого в "минировании" центральной городской клинической больницы №1.

Напомним, сообщение о якобы готовящемся теракте в медучреждении поступило накануне около 9.40. По адресу прибыли все экстренные службы города, в том числе - взрывотехники. Спасатели эвакуировали из здания порядка 300 человек. Силовики осмотрели помещения и прилегающую территорию - никаких опасных предметов и взрывчатых веществ не нашли, и в 11.45 проверке был дан отбой.

"Позднее сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с региональным подразделением ФСБ установили и задержали подозреваемого - 62-летнего безработного бомжа. Мужчина был ранее неоднократно судим, причем последний раз - за ложное сообщение о теракте: в ноябре прошлого года за "минирование" больницы в Нижнем Тагиле суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей", - рассказали в отделении по связям со СМИ управления МВД Екатеринбурга.

Задержанный признался в содеянном. Он приехал в Екатеринбург в конце прошлого года и бродяжничал. Чтобы было где ночевать, не раз вызывал "скорую", которая отвозила его в больницы. Так было и накануне. "Задержанный снова обратился за медпомощью. 29 января, узнав, что его собираются выписать, он позвонил и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. Полагал, что это отсрочит его выписку", - говорят в пресс-службе городской полиции.

В отношении бездомного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.