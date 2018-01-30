СП выявила закупки госорганами их же услуг у сторонних организаций

Органы государственной власти различных уровней в 2015-2016 годах и первой половине 2017 года провели 1542 закупки работ и услуг, выполнение или оказание которых отнесено к полномочиям самих госорганов, сообщила Счетная палата РФ.

Материалы собраны в результате проверки обоснованности и эффективности закупок работ и услуг. "Сумма выявленных расходов по фактам передачи полномочий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях составила 8,6 миллиарда рублей. Кроме того, передача полномочий в различных формах выявлена и в рамках утверждения госзаданий подведомственных учреждений. На федеральном уровне объем таких субсидий составил более чем 5,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

Объем и случаи привлечения сторонних организаций к деятельности органов власти, в том числе в части реализации их полномочий, законодательством Российской Федерации не урегулированы, отмечается в материалах Счетной палаты. Также не установлены критерии, определяющие возможность осуществления государственными учреждениями закупок работ и услуг, выполнение (оказание) которых предусмотрено для них государственными заданиями.

Президентом России в 2016 году было поручено правительству предложить изменения законодательства, предусматривающие установление запрета для органов госвласти осуществлять госзакупки, в случае, если их предметом являются работы, которые непосредственно относятся к функциям соответствующего органа, а также установить критерии для определения случаев осуществления учреждениями закупок работ и услуг, выполнение (оказание) которых предусмотрено для них госзаданием, поясняется в сообщении.

По оценке Счетной палаты, привлечение госорганами сторонних и подведомственных организаций к реализации своих полномочий носит системный характер. Для решения вопроса ведомство предлагает провести проанализировать и разделить полномочия госорганов на основные и обеспечивающие. Также целесообразно сформировать перечень конкретных полномочий госорганов, которые должны осуществляться ими самими без привлечения сторонних организаций.

