В Минске открылась выставка разработок белорусских ученых

28 января в Беларуси отметили День науки. Главным событием стало открытие выставки разработок белорусских ученых, сообщает "БелРос". На форуме в Минске представлено более 80 изобретений в области IT, электроники, наноиндустрии, промышленных, химических и космических технологий. Эти кластеры связаны с приоритетами развития страны, многие разработки не имеют аналогов не только в Беларуси, но и в мире. На выставку со всех регионов страны приехали более 500 ученых. Обсуждали достижения белорусской науки на общенациональном собрании. Было отмечено, что финансирование прикладных исследований из средств республиканского инновационного фонда в этом году увеличится в 2,5 раза. Причем все чаще страна принимает участие в международных научных программах и проектах.

"Мы подсчитали, что в прошлом году приблизительно 17% от финансирования нашей науки было за счет международных контрактов и грантов. Это еще раз подчеркивает высокий уровень научно-технологического развития нашей страны", - отметил председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

При этом финансировать науку будет больше и белорусское правительство. К 2030 году доля расходов на нее в ВВП должна вырасти в пять раз. Поэтому государство ждет от ученых и большей отдачи. Говорили на форуме и об успехах Парка высоких технологий. Только в прошлом году он заработал валюты больше, чем некоторые белорусские гиганты, вроде БелАЗа и МТЗ.

"Чрезвычайно важно и то, что молодежь остается работать здесь. Подписанный в конце прошлого года декрет расширяет виды деятельности резидентов - теперь это биотехнологии, космос, микроэлектроника и так далее. К тому же льготы продлены до 2049 года. Думаю, мы увидим еще больший эффект от работы парка", - заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Сейчас в стране работает около 400 организаций, которые занимаются научными исследованиями. И белорусская наука с каждым годом становится все ближе к решению важных задач современности, будь то лечение тяжелых болезней, изучение космоса или борьба за урожай.

