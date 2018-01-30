За отсутствие плана ликвидации разливов нефти введут штрафы

В России предлагается установить меры административной ответственности за правонарушения, связанные с невыполнением предусмотренных законодательством требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Также может быть введен уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях. Два взаимосвязанных законопроекта направлены в Госдуму, сообщается на официальном интернет-портале правительства.

"Цель законопроектов - гармонизация регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Установленное действующим законодательством правовое регулирование и требования в этой сфере на морских акваториях отличается от правового регулирования таких же правоотношений на сухопутной территории", - сказано в сообщении.

Административную ответственность предлагается ввести за невыполнение требований законодательства по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, непредставление, несвоевременное представление, представление не в полном объеме или заведомо недостоверных сведений о мероприятиях по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный экологический надзор, об устранении нарушений законодательства.

Сейчас предусмотрена только ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Но не всегда разливы нефти относятся к ЧС, отмечается в сообщении.

Протоколы по описанным нарушениям, в соответствии с законопроектом, смогут составлять органы Росприроднадзора на суше и Ространснадзора на воде. Также предусмотрены изменения, наделяющие полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях должностных лиц Росприроднадзора.

"Установление и повышение штрафных санкций будет стимулировать природопользователей к выполнению в установленные сроки предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный экологический надзор, позволит изменить сложившуюся практику их невыполнения природопользователями на протяжении длительного периода времени", - говорится в сообщении.

Другим законопроектом предлагается установить уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутных территориях. Сейчас по действующему порядку организации на сухопутных территориях подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, которое, как правило, затягивается по времени.

Законопроектом предлагается ввести согласование проекта плана Росприроднадзором, что более оптимально по срокам и процедурам. План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен утверждаться организацией, осуществляющей на сухопутных территориях добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов при наличии необходимых заключений.