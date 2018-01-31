Актер из "Бригады" назвал сериал преступлением против России

Актер Павел Майков назвал сериал "Бригада" преступлением против России.

Актер, исполнивший в сериале роль одного из главных героев - Пчелы, считает, что с момента выхода "Бригады" в российском кинематографе не появилось ничего, что смогло бы так же вдохновить народ.

"Для меня как актера сериал "Бригада" принес пользу - известность, а для общества, людей - вред. "Бригада" - это преступление перед Россией, в котором я участвовал", - заявил Майков в интервью "Вечерней Москве". По его словам, вред сериала в том, что многие молодые люди после просмотра захотели стать бандитами. Но спасти мир с помощью зла и насилия нельзя, отметил актер.