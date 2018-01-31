Белорусские и узбекские спасатели провели учения в горных условиях

Делегация МЧС Республики Беларусь во главе с заместителем министра Александром Худолеевым приняла участие в совместных учениях с Республикой Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Белорусским спасателям продемонстрировали аварийно-спасательную и специальную технику, находящуюся на вооружении узбекских спасателей. Также делегация из Беларуси познакомилась с деятельностью единственного в Центральноазиатском регионе Центра симуляции землетрясений. Затем на территории Ташкента было успешно проведено совместное тактико-специальное учение.

В горах урочища Чимган прошел очередной этап с участием министра по ЧС Узбекистана Рустама Джураева и главы белорусской делегации Александра Худолеева.

Были отработаны практические действия спасателей в горных условиях при эвакуации отдыхающих, проведении поисково-спасательных работ на скалах с применением альпинистских технологий, по эвакуации на лавине и на канатно-кресельной дороге "Белдерсай", а также по оказанию психологической помощи пострадавшим.

