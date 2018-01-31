Биткоин вновь упал ниже 10 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин сегодня утром опускался ниже $10 тысяч. По данным портала CoinMarketCap, сначала биткоин подешевел до $9,3 тысячи.

Впрочем, скоро он начал движение вверх, поднявшись до $9,8 тысячи. А по состоянию на 9.20 по московскому времени стоимость самой популярной криптовалюты составила более $10 тысяч.

Другие популярные криптовалюты также дешевели. Цена Ethereum снизилась на десять процентов - до $1,045 долларов. Правда, потом немного подросла - до $1,079. Ripple потерял 15 процентов, он стоит $1,12.