Испытания гибрида Glock и автомата Калашникова попали на видео

Две оружейные легенды - российский автомат Калашникова и австрийский пистолет Glock оказались созданы друг для друга. Гибрид отличается живучестью, удобен в обращении, мало весит и очень стильно выглядит.

Тест нового пистолета-пулемета показали в Сети. Испытатель выпустил все 33 патрона, которые прилагаются в максимальной комплектации.

Судя по видео, AK-Draco NAK9 хоть и скорострелен, но выпускать очереди не способен.

Увы, в сюжете не было мишеней, чтобы понять, насколько точен пистолет-пулемет.

Напомним, что AK-Draco NAK9 - не кустарная разработка умельцев. Это детище американской компании Century Arms. Правда, выпускают его в Румынии. Недавно новинка поступила в продажу.

Гибрид унаследовал от АК внешний вид и прицел. Но создан он, также как и Glock, из прочного, легкого и термостойкого пластика. Весит пистолет-пулемет 900 граммов, из которых 250 приходится на магазин. Патроны тоже "глоковские" калибра 9 миллиметров.

В стандартной комплектации оснащается магазином на 17 патронов. Но есть варианты на 19 и 33 патрона.