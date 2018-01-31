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31.01.2018, 11:41
Текст: Олег Корякин

Испытания гибрида Glock и автомата Калашникова попали на видео

Две оружейные легенды - российский автомат Калашникова и австрийский пистолет Glock оказались созданы друг для друга. Гибрид отличается живучестью, удобен в обращении, мало весит и очень стильно выглядит.

Тест нового пистолета-пулемета показали в Сети. Испытатель выпустил все 33 патрона, которые прилагаются в максимальной комплектации.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Судя по видео, AK-Draco NAK9 хоть и скорострелен, но выпускать очереди не способен.

Увы, в сюжете не было мишеней, чтобы понять, насколько точен пистолет-пулемет.

Напомним, что AK-Draco NAK9 - не кустарная разработка умельцев. Это детище американской компании Century Arms. Правда, выпускают его в Румынии. Недавно новинка поступила в продажу.

Гибрид унаследовал от АК внешний вид и прицел. Но создан он, также как и Glock, из прочного, легкого и термостойкого пластика. Весит пистолет-пулемет 900 граммов, из которых 250 приходится на магазин. Патроны тоже "глоковские" калибра 9 миллиметров.

В стандартной комплектации оснащается магазином на 17 патронов. Но есть варианты на 19 и 33 патрона.

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