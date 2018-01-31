Лукин: Россияне настроены ехать на Паралимпиаду, несмотря на ограничения

Российские тренеры и спортсмены склонны принять участие в Паралимпиаде, несмотря на жесткие ограничения, наложенные на российскую сборную. Об этом рассказал сегодня на заседании Совета Федерации глава Паралимпийского комитета России, сенатор Владимир Лукин.

Он напомнил, что в понедельник исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) принял решение разрешить российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде под нейтральным флагом и в усеченном составе.

По словам Лукина, из 69 олимпийцев, прошедших классификацию, будут допущены только 30-35 человек. За бортом остаются хоккеисты, лыжники и биатлонисты, традиционно показывающие высокие результаты на соревнованиях.

Завтра состоится заседание исполкома ПКР с участием спортсменов и тренеров, рассказал глава комитета. "Решающее слово в том, участвовать или не участвовать, конечно, принадлежит им. Предварительные беседы с основными тренерами и наиболее известными паралимпийцами приводит меня к мысли, что большинство из них считает, что необходимо принять участие в играх в марте", - сказал Лукин.