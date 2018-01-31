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31.01.2018, 11:06
Текст: Светлана Цыганкова

На новом британском авианосце случилось очередное ЧП

На новейшем авианосце Queen Elizabeth, который уже включили в состав ВМФ Великобритании, неожиданно сработала система пожаротушения. Как сообщает издание Evening Standard, из-за этого корабль не смог отправиться на запланированные двухмесячные испытания.

Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Данный инцидент далеко не первый с авианосцем. В декабре прошлого года на Queen Elizabeth в ходе испытаний в море выявили протечку в уплотнении одного из механизмов. Ее пришлось ликвидировать на стоянке в Портсмуте. Тогда британские военные заявляли, что этот эпизод никак не скажется на испытаниях, которые запланированы на начало 2018 года. И вот теперь снова незадача - сработала система пожаротушения. А вообще в строй корабль планируют ввести не раньше 2020 года, в нынешнем - должны состояться испытательные полеты с борта авианосца истребителей пятого поколения F-35.

Queen Elizabeth - первый из британских "авианосцев будущего". Корабль рассчитан на взлет палубных истребителей F-35 и имеет три взлетных дорожки, две - по 160 метров для истребителей и одна 260-метровая для тяжелых самолетов. Авиагруппа корабля может состоять из 36 истребителей и четырех вертолетов.

Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Фото: REUTERS/Russell Cheyne

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