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31.01.2018 21:10
Рубрика: Общество

Искусство интеллекта

Новейшие информационные технологии помогли расшифровать древний манускрипт
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Неделя №7485 (22)
На протяжении вот уже более 600 лет ученые всего мира бьются над расшифровкой так называемого "манускрипта Войнича" - рукописи, которая написана на неизвестном языке.
Искусственный интеллект в наши дни помогает не только в расшифровке рукописей. Фото: AFP Искусственный интеллект в наши дни помогает не только в расшифровке рукописей. Фото: AFP
Искусственный интеллект в наши дни помогает не только в расшифровке рукописей. Фото: AFP

О "победе" над средневековым трактатом, посвященным, судя по всему, главным образом медицине и ботанике, уже не раз заявляли специалисты из разных стран, однако в конечном счете оказывалось, что они или шарлатаны, или просто не справились с задачей.

Книга без обложки (точнее, сам пергамент для нее) была создана, судя по всему, в начале тринадцатого века. Свое современное название она получила, когда ее приобрел антиквар Вильфред Войнич - муж писательницы Этель Лилиан Войнич, автора книги "Овод".

"Манускрипт Войнича" пытались расшифровать 600 лет 

Версий происхождения "манускрипта Войнича" множество - как и его трактовок. Одни считают, что это алхимический трактат, написанный самодельным алфавитом, другие - что текст представляет собой хитроумный шифр, третьи уверены, что язык манускрипта существовал в реальности несколько сотен лет назад, но не был хорошо изучен, а сейчас является мертвым. Есть и более веселые версии. Одна из них - трактат был написан человеком "не в своем уме", вторая - книга является просто розыгрышем и расшифровать ее в принципе невозможно.

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Все изменилось, когда за дело взялись нейронные сети. Ученые из Альбертского университета в Канаде "натравили" на текст рукописи искусственный интеллект, способный оперировать большими объемами данных, сравнивать гигантские массивы информации, находить совпадения и закономерности.

Для того чтобы выяснить, на каком языке написан документ, ученые взяли переведенную на 380 языков Всемирную декларацию и с ее помощью "натренировали" искусственный интеллект, чтобы он мог определить язык с высокой точностью. Получившийся алгоритм они применили к "манускрипту Войнича" и выяснили, что с вероятностью 97 процентов он написан на иврите - правда, буквы в каждом слове были переупорядочены.

Первое предложение, как считает компьютерный алгоритм, звучит так: "Она дала советы священнику, главе дома, мне и людям".

Перевод других блоков текста показал, что в нем фигурируют такие слова, как "фермер", "свет", "воздух" и "огонь". Это, по словам ученых, может говорить о том, что манускрипт может представлять собой древнюю ботаническую фармакопею - свод правил по изготовлению лекарственных средств из растений и обращению с ними.

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Однако мощностей одного лишь искусственного интеллекта недостаточно, чтобы раскрыть тайну древнего документа. Канадцы подчеркивают, что для дальнейшей работы нужны люди - специалисты по ивриту, истории и другим наукам.

Это уже не первое серьезное применение искусственного интеллекта или нейросетей. Способность обрабатывать грандиозные объемы информации позволяют использовать их, например, в медицине. Зачастую, ознакомившись с результатами диагностики, машина способна выдать более точный вердикт, чем врач, - просто потому что в ее память загружены миллионы диагностических данных и вердиктов по ним.

Используется искусственный интеллект и в социальных сетях - например, для предотвращения самоубийств. Совсем недавно одна из пользовательниц Facebook выложила на свою страницу фотографию упаковки сильнодействующего препарата и написала: "Друзья, прощайте". Программный механизм распознал изображение, определил, что в ней находится опасный для жизни препарат, уведомил администраторов, а те связались со службой спасения. Женщину удалось спасти.

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