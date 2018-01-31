1 февраля турникеты в автобусах отключат еще на одном маршруте

Еще на одном автобусном маршруте в Москве, связывающем Капотню со станцией метро "Кузьминки", с завтрашнего дня отключат турникеты. На маршрут №655 выпустили автобусы особо большой вместимости.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, маршрут востребован - ежедневно в будни им пользуется около 6,5 тысячи человек. Вход в автобус с 1 февраля откроют во все двери, для этого там установлены дополнительные валидаторы.

В компании просят пассажиров ответственно относиться к оплате проезда и не забывать валидировать свои билеты.

Напомним, с 1 января без турникетов в Москве работает 72 маршрута автобусов, а также они отключены в трамваях "Витязь-М" и на 10 трамвайных маршрутах на севере и северо-востоке столицы.