Информацию о задымлении на "Театральной" и "Охотном ряду" опровергли

В столичном метрополитене опровергли задымление на станциях метро "Театральная" и "Охотный ряд".

Информация об этом появилось в официальном Twitter подземки. Сообщение о задымлении на станциях, говорится в социальной сети, не соответствует действительности. Станции работают в штатном режиме.

В метрополитене отметили, что неприятный запах, на который обратили внимание пассажиры, был связан с трением механизма эскалатора о резиновый валик. Эскалатор остановили, устранили причину возникновения запаха, сейчас все работает нормально.