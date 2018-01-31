Информацию о задымлении на "Театральной" и "Охотном ряду" опровергли

В столичном метрополитене опровергли задымление на станциях метро "Театральная" и "Охотный ряд".
Информация об этом появилось в официальном Twitter подземки. Сообщение о задымлении на станциях, говорится в социальной сети, не соответствует действительности. Станции работают в штатном режиме.
В метрополитене отметили, что неприятный запах, на который обратили внимание пассажиры, был связан с трением механизма эскалатора о резиновый валик. Эскалатор остановили, устранили причину возникновения запаха, сейчас все работает нормально.
Появившийся на станциях "Охотный ряд" и "Театральная" запах связан с тем, что один из механизмов эскалатора терся о резиновый валик. Эскалатор, издававший неприятных запах, остановили, причину возникновения запаха устранили, сейчас эскалатор работает штатно.— Московское метро (@MetroOperativno) 31 января 2018 г.