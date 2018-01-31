Ивановскую учительницу потребовали наказать за избиение детей

Прокуратура Пучежского района Ивановской области требует возбудить уголовное дело в отношении педагога и уволить с работы учительницу, которая избивала учеников, сообщает надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, с сентября прошлого года учительница русского языка и литературы применяла недопустимые методы в воспитании учеников.

- Во время уроков русского языка и литературы она неоднократно наносила удары учащимся, в том числе деревянной указкой, по различным частям тела, причиняя им физическую боль, психические и нравственные страдания, - сообщили в прокуратуре.

Проведенная по жалобам детей проверка установила, что методы, которые использовала учительница в своей работе, унижают человеческое достоинство и явно не соответствуют процессу воспитания несовершеннолетних.

По итогам проверки прокурор района внес директору школы представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос об увольнении педагога.

Кроме этого, прокурор направил материалы проверки в полицию, где должны решить вопрос о возбуждении дела по статье 156 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Если вину учительницы докажут, ей может грозить до трех лет заключения.